«Албанские власти создают мифические истории»: Тирана готовит удар по России

Российское диппредставительство в Тиране выступило с заявлением, в котором высказана озабоченность планами албанских властей принять безосновательную антироссийскую резолюцию об «иностранном вмешательстве».

«Ознакомились с выступлениями спикеров конференции «Политика США на Западных Балканах» и одновременно с планами албанских парламентариев принять резолюцию об «иностранном вмешательстве». Всякий раз, когда нас кто-то обвинял во вмешательстве во внутренние дела Тираны, мы с нетерпением ждали хоть одного доказательства. Наши албанские друзья так и не смогли их представить», – говорится в комментарии посольства РФ в Албании.

Российское диппредставительство считает «прискорбным», что «албанские власти создают эти мифические истории для внутриполитических разборок, от которых мы всегда были максимально далеки».

«Огорчены, что это происходит при очевидном попустительстве посольства США (ах да, это ведь невмешательство во внутренние дела). Хуже того, послушав аргументы автора резолюции Э.Бушати о неком вирусе, которым русские могут заразить все компьютеры балканского региона, мы убедились в компьютерной безграмотности творцов этого опуса», – заявили в посольстве РФ и настоятельно порекомендовали «почитать только что вышедшую в России книгу одного из виднейших специалистов МИД России по этому вопросу А.Крутских «Международная информационная безопасность».

Между тем ситуация, скорое всего, будет развиваться в негативном для Москвы ключе. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, которые приводит «Российская газета», киберпространство тоже все больше и больше рассматривается американцами как сфера потенциального военного противостояния, в эту же логику затягивают государства НАТО. Как известно, Албания является членом Североатлантического альянса с 2009 года.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

Тирана. Другие новости 01.11.19

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