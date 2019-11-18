«Нестандартный президент»: Трампу готовят роль в болгарском кино

Бывший министр иностранных дел Болгарии Соломон Паси озвучил несколько новых оригинальных идей, которые может обсудить премьер-министр страны Бойко Борисов с президентом США Дональдом Трампом в конце ноября в Вашингтоне. В числе предложений дипломата – предложить американскому лидеру роль в болгарском кинофильме.

«Трамп – нестандартный президент, он может и согласиться, мы сейчас можем просить его об Оскарах, о Нобелевских премиях, сейчас самое время для этого», – заявил Паси, который ранее предлагал отправить болгарских космонавтов с миссией NASA на Луну.

Вместе с тем дипломат предложил продать остров Белене, где расположена атомная электростанция, чтобы там же разместить системы американских ПВО. «Эта площадка может быть использована для крупных ядерных исследований, достойных Нобелевской премии!» – считает Паси.

По его оценке, Болгарии также необходима своя собственная «башня Трампа» и поля для игры в гольф, которые может открыть только американский президент. «Это можно было бы сделать в городах Мало Трново, Смоляне или Видине. Получилась бы отличная реклама для Болгарии», – заявил Паси в ответ на реплику ведущей, что такие решения могли бы вызвать протесты в стране.

София, служба информации РИА «Новый День»

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