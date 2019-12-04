София опять создает газовые проблемы: Путин обвинил Болгарию в саботаже «Турецкого потока»

Сегодня президент РФ Владимир Путин впервые публично обвинил Болгарию в сознательном саботаже строительства газопровода «Турецкий поток». Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Если болгарское руководство не хочет (сотрудничать по «Турецкому потоку»), мы найдем другие возможности реализации на юге Европы», – подчеркнул Путин, слова которого цитирует «Интерфакс».

Ранее в сентябре сообщалось, что болгарский газотранспортный оператор «Булгартрансгаз» спустя почти полгода административных разбирательств и судебной волокиты смог подписать контракт с консорциумом Arkad на строительство одной из двух ниток «Турецкого потока» – газопровода «Балканский поток» (Balkan Stream).

Консорциум Arkad был выбран победителем контракта еще в апреле, но подписание контракта стало возможным только после того, как в сентябре Высший административный суд Болгарии прекратил процедуру обжалования этой государственной закупки.

Как сообщал «Булгартрансгаз», газопровод протяженностью 474 км диаметром 1200 мм должен пройти от границы Турции до Сербии. Общий срок исполнения контракта – 615 дней. Общая стоимость контракта – 1,1 млрд евро (без НДС).

«Газпром» завершил строительство двух ниток морского газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря по 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая – для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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