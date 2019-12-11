Европерспективы: Сербия открыла новую главу в переговорах с Брюсселем

Сербия может завершить переговоры о вступлении в ЕС до конца мандата обновленной Европейской комиссии. Об этом заявила министр по евроинтеграции Сербии Йованка Йоксимович по итогам переговоров с новым Европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Вархели.

«Вархели решительно поддерживает курс на расширение ЕС и Сербию как кандидата в Европейский Союз», – сказала Йоксимович и добавила, что новый еврокомиссар планирует посетить страну в конце января, передает «Балкангист.ру».

Как сообщается, в ходе переговоров открыта новая глава №4, посвященная свободе перемещения капитала, которая стала уже 18-ой 35-ти. Комментируя это событие, министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что это свидетельствует успехе экономических реформ в стране. По его мнению, о свободе перемещения капитала не могло бы быть и речи без стабилизации государственного бюджета и завершения фискальной консолидации. «Глава №4 станет по счету шестой из восьми финансовых глав», – сказал Мали.

Министр финансов также обратил внимание, что Сербия исключена из серого списка межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Ранее Верховный представитель ЕС Джозеп Боррель подчеркивал в письме министрам иностранных дел и обороны стран-членов ЕС, что приоритетом его работы будет «укрепление курса Западных Балкан на пути в ЕС», а также достижение всеобъемлющего соглашения в диалоге Белграда и Приштины.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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