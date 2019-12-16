«Нализалась…», – президент Хорватии взорвала соцсети

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая рассчитывает сохранить за собой пост главы государства на предстоящих 22 декабря выборах, оказалась в центре скандала после предвыборного выступления в городе Йованица.

Во время агитационной речи лидер страны сообщила, что договорилась с иностранными фирмами и намерена открыть новые рабочие места, а хорваты через Интернет смогут зарабатывать по 8 тысяч евро. «Некоторые говорят, что это невозможно, а я вам говорю, что это возможно!» – заявила хорватский президент, активно жестикулируя.

Видеоролик с этим выступлением вызвал оживленное обсуждение в хорватских соцсетях – пользователи заподозрили, что президент была в состоянии алкогольного опьянения. «Мда... Выпила немного», «Если б немного!», «Нализалась, как у нас говорят», «Пусть объяснит, она обещает 8 000 евро в месяц или в год?», «Она оговорилась, 8 000 хорватских кун хотела сказать!», «Видимо, она не только за процентами гонится, но и за промилле», – отмечают комментаторы.

«Только не пей за рулём!» – предостерегли президента пользователи твиттера, намекая на недавний инцидент, когда 12 декабря ее агитационный автобус, обклеенный лозунгами «Президент за лучшую жизнь для Хорватии», врезался в автомобиль, в котором находилась женщина с ребенком. При этом автобус продолжил движение дальше, а лидер Хорватии сутки спустя была вынуждена объясняться и заявила, что якобы не заметила ДТП. Неделей ранее тот же самый президентский автобус столкнулся с грузовиком.

Напомним, президентские выборы состоятся в Хорватии 22 декабря.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 16.12.19

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