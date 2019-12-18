Выборы президента Хорватии превратились в антисербскую кампанию

Хорватские политики, претендующие на пост президента страны, развернули массированную антисербскую кампанию, о чем свидетельствуют последние дебаты в эфире государственного хорватского телевидения. Как следует из прозвучавших заявлений, многие кандидаты намерены «закрыть» Сербии дорогу в Евросоюз, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

В частности, действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович однозначно дала понять, что намерена удержать за собой кресло руководителя страны с помощью разжигания межнациональной розни.

«Сербия обязана выполнить все условия, взглянуть в лицо своему прошлому и очиститься через страдания – вроде тех, что причинила Хорватии и её соседям», – сказала Грабар-Китарович, заявившая недавно, что в 1995 году во время спецоперации «Буря», когда из Хорватии было изгнано более 200 тысяч сербов, была готова взять оружие и идти в бой вместе с хорватской армией.

Ее конкурент по предвыборной гонке – хорватский певец Мирослав Шкоро, намеревающийся в случае своей победы «перекопать Ясеновац» – концлагерь, где, согласно разным данным, погибли от 80 до 700 тысяч сербов, евреев и цыган, со своей стороны заявил, что не станет голосовать за вхождение Сербии в Евросоюз, «пока не будут решены вопросы границ, судьбы лиц, пропавших без вести, возмещения военного ущерба, а также культурных ценностей и архивов, находящихся в Белграде».

Сторонник левых взглядов Иван Пернар, в свою очередь, сказал, что не испытывает к Сербии ненависти, а сербов считает братским народом, поэтому он не станет голосовать за вхождение страны в Евросоюз «из любви», так как это «чревато демографическим спадом и экономической разрухой».

Президентские выборы в Хорватии состоятся 22 декабря. Согласно данным социологических служб, однозначного фаворита в этой кампании нет. Колинда Грабар-Китарович может набрать 26,8% голосов. Вторую позицию с 25,4% занимает Зоран Миланович. На третьем месте Мирослав Шкоро, за которого готовы проголосовать 21% избирателей.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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