Скандал в Черногории: православные верующие забросали полицию камнями

В Черногории продолжаются акции протеста против принятия закона «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин». Четвертый день верующие требуют отменить норму, которая разрешает правительству изымать имущество Сербской православной церкви (СПЦ) – речь идет более, чем о 600 святынях.

Как пишет «Балканист.ру», протесты охватили практически всю страну. Жители собираются в церквях на службы, а оттуда выходят на улицы на акции протеста. Столкновения между участниками и полицией произошли пока только в Подгорице, где толпа заблокировала кольцевую развязку автодороги, ведущей в аэропорт, а появившихся правоохранителей забросала камнями. Сообщается, что один полицейский ранен в голову, еще трое также получили травмы. Кроме того, камни полетели в полицейских, которые вышли к толпе около столичной церкви Вознесения Христова.

Управление полиции Черногории уже возложило ответственность за происходящее на организаторов акций протеста, в том числе на церковнослужителей – однако Черногорско-Приморская митрополия официально отвергла эти обвинения, назвав их «грубыми манипуляциями». Священнослужители подчеркнули, что протесты стали закономерным следствием действий политиков, которые проигнорировали отношение СПЦ к новому закону.

При этом митрополия выразила сожаления по поводу получения ранений теми, кто «в эти дни вынужден искать свободу вероисповедания на улицах, потому что они не смогли получить ее там, где им должны были ее обеспечить – в черногорском парламенте».

Как сообщал «Новый День», ранее Черногорско-Приморская митрополия Сербской православной церкви выступила с обращением, в котором заявила о самом грустном Рождестве, которое ждет местных прихожан. Священнослужители заявили, что посредством нового закона правящая партия решила захватить имущество церкви и установить над ней контроль, причем ответственность за эти шаги несут каждый из поддержавших закон депутатов, правительство в полном составе и президент Мило Джуканович.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 27.12.19

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