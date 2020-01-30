Москва обеспокоена кризисом в Черногории

Москва обеспокоена событиями в Черногории в связи с принятием закона о свободе вероисповедания. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, выступая с лекцией в Студенческом клубе юридического факультета Белградского университета.
Напомним, в Черногории более месяца проходят массовые протесты – после того как парламент страны в конце декабря 2019 года принял закон, позволяющий конфискацию имущества и святынь черногорских епархий Сербской Православной Церкви в пользу непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви. Десятки тысяч людей по всей Черногории выходят на улицы и принимают участие в крестных ходах, требуя отмены закона.
Белград, Катарина Лане
Белград. Другие новости 30.01.20
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