Москва обеспокоена кризисом в Черногории

Москва обеспокоена событиями в Черногории в связи с принятием закона о свободе вероисповедания. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, выступая с лекцией в Студенческом клубе юридического факультета Белградского университета.

Напомним, в Черногории более месяца проходят массовые протесты – после того как парламент страны в конце декабря 2019 года принял закон, позволяющий конфискацию имущества и святынь черногорских епархий Сербской Православной Церкви в пользу непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви. Десятки тысяч людей по всей Черногории выходят на улицы и принимают участие в крестных ходах, требуя отмены закона.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 30.01.20

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