«Не отдадим святыни!»: в Черногории прошел самый масштабный протест против антицерковного закона

В Черногории прошили самые массовые протесты после принятия закона о свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин, согласно которому государство может конфисковать имущество черногорских епархий Сербской Православной Церкви. Накануне в общей сложности около 250 тысяч православных верующих приняли участие в акциях, самые крупные из которых были в Подгорице и Никшиче, передает «Балканист.ру».

В 6 часов вечера перед храмом Воскресения Христова в столице Черногории собралось более 50 тысяч верующих со всей страны. К участникам акции обратился протоиерей Боко-Которский Момчило Кривокапич. «Из здорового корня, посаженного в сербском народе Святым Саввой, молодые побеги появились только в этот момент – когда нам брошен вызов, когда принят безбожный закон, когда кто-то намеревается отнять у нас душу. И то, что вы сейчас испытываете, то, что вы делаете, – это зов Святого Саввы, святых сербских просветителей, учителей, святого Василия Острожского. Это то, что мы все несем в наших душах», – заявил протоиерей Момчило Кривокапич.

Священник Предраг Шчепанович со своей стороны отметил, что воскресное собрание у столичного храма Воскресения Христова оказалось самым большим, какое он когда-либо видел. Во время службы к собравшимся присоединялись участники крестных ходов, прошедшие десятки километров из близлежащих городов и сёл.

После молебна, который закончился в 7 вечера, многотысячное протестное шествие прошло по улицам столицы Черногории с транспарантами и лозунгами «Не отдадим святыни!»

В тот же день более 40 тысяч человек собрались на молебен у Собора Святого Василия Острожского во втором по величине городе страны Никшиче. В 5 часов утра крестный ход выдвинулся от монастыря в Косиерево, чтобы преодолеть 50 километров до Никшича. По дороге к колонне православных присоединялись жители Брочанац, Спила, Вилуси, Велимлье, Подбожур, Трубела и других, чтобы вместе выразить несогласие с законом, направленным против черногорских епархий Сербской православной церкви.

Многотысячные акции протеста прошли также в городах Бар, Беране, Мойковац, Биело-Поле, Плевля и Жабляк.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 31.01.20

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