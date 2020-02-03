Власти Черногории могут ввести комендантский час и чрезвычайное положение: в стране ширятся массовые протесты

Президент Черногории Мило Джуканович в ближайшее время может объявить в стране чрезвычайное положение, чтобы остановить массовый протест против закона о свободе вероисповедания, угрожающего конфискацией святынь Сербской православной церкви. Об этом заявил в интервью порталу «Балканист.ру» лидер оппозиционной коалиции «Демократический фронт» Милан Кнежевич.

«Я не исключаю того, что в ближайшее время Мило Джуканович введёт чрезвычайное положение и комендантский час, чтобы запретить любые массовые собрания людей», – сказал политик, напомнив, что 27 декабря был арестован депутатский корпус «Демократического фронта». Потом один за другим начались аресты оппозиционных журналистов. Сейчас идут преследования членов семей депутатов-оппозиционеров. «Агония последнего европейского диктатора и его безумная борьба с собственным народом не смогут задушить гражданский гнев, направленный на антинародный закон. Аресты и репрессии должны были запугать народ, но на улицы каждый раз выходит рекордное число граждан», – подчеркнул Кнежевич.

Европейских покровителей Джукановича, которые не реагируют на нарушения прав и свобод верующих в Черногории, Кнежевич обвинил в двойных стандартах. «Давайте гипотетически представим, что нечто подобное произошло бы в России. НАТО бы мгновенно созвало внеочередное заседание, европейский парламент не вылезал бы из заседаний, и все бы хором осуждали действия властей, обвиняли бы их в «удушении свободы вероисповедания и попирании принципов демократии». А теперь вернемся в Черногорию. В случае с последним балканским диктатором Мило Джукановичем мы наблюдаем безмолвие этих финансируемых Джорджем Соросом «защитников» гражданских прав и свобод», – констатировал Кнежевич.

По его оценке, реакция режима Джукановича безумна, но она была ожидаема. «Демократический фронт» и организаторов молебнов и крестных ходов объявили виновными в антиправительственной деятельности. Однако никто не ожидал, что расправа коснётся членов наших семей и обычных верующих, – отметил Кнежевич, которого три года назад обвинили «в подготовке государственного переворота».

Комментируя инцидент с задержанием своей матери, политик отметил, что «в пять утра 50 полицейских в масках ворвались в мой дом, пока мы с братом были в Белграде, и схватили мою 70-летнюю мать». «Они перевернули жилище вверх дном в поисках взрывчатки и компромата на Мило Джукановича, но ничего не нашли. Они поставили мою мать к стене, навели на неё оружие, пытались запугать женщину, которая 45 лет, без единого замечания и пятна на репутации, проработала учителем. На глазах моих малолетних племянников арестовали моего двоюродного брата. После этого зверства мою племянницу, которая только что вышла из больницы после химиотерапии, увезли на скорой в больницу из-за пережитого стресса», – рассказал Кнежевич, заверив, что его родственники никак не участвуют в политической жизни Черногории.

«Этот инцидент – очередное доказательство того, что черногорский режим скатывается к диктатуре. Международное сообщество должно знать, что мы не прекратим участвовать в крестных ходах и молебнах. Мы продолжим защищать святыни Сербской православной церкви в Черногории с иконами Богородицы и Христа в руках. Мы будем нести трехцветные знамёна старой Черногории, чтобы показать братской Сербии, что выстоим в этой священной борьбе», – заявил оппозиционный лидер.

Стоит отметить, что накануне в Черногории прошел самый масштабный протест, в котором приняли участие в общей сложности около 250 тысяч православных верующих.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 03.02.20

Политическое самоубийство: сербские майданщики собираются принять закон о люстрации. / Подготовка к «цветной революции»: сербская оппозиция будет бойкотировать парламентские выборы. / «Не отдадим святыни!»: в Черногории прошел самый масштабный протест против антицерковного закона. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»