Православный бунт в Черногории: десятки тысяч верующих снова вышли на протест

В Черногории прошли очередные массовые протестные шествия и богослужения против закона «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», согласно которому государство может конфисковать имущество местных епархий Сербской православной церкви. Заморозки, сильный ветер и снег не помешали десяткам тысяч православных верующих пройти по улицам Подгорицы, Никшича, Плевли, Бара, Будвы, Херцег-Нови, Жабляка, Биело-Поле, Даниловграда, Мойковца, Котора и Беране. В Подгорице к собравшимся обратился митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. «Это путешествие к победе Христа, и оно продлится до тех пор, пока Христос не победит в сердцах всех нас, и я надеюсь, что и в сердцах тех, кто у власти», – цитирует Амфилохия «Балканист.ру».

Также митрополит заявил, что власть, «представляющая себя Черногорией», должна понять, что Черногория – это народ, возрождение которого сейчас происходит.

Напомним, в ночь на 27 декабря 2019 года парламент Черногории большинством голосов депутатов от правящей партии принял закон «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», предусматривающий изъятие государством собственности СПЦ. Голосование происходило после задержания полицией всех депутатов от оппозиции, которые выступали против принятия закона.

28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович, который обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет по примеру Украины добиваться автокефалии для непризнанной в православном мире «Черногорской православной церкви».

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 06.02.20

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