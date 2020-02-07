СМИ: Власти Черногории решили приостановить действие антисербского закона

Правительство Черногории временно приостанавливает действие закона «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», который предполагает конфискацию имущества и святынь Сербской православной церкви, что вызвало массовые протесты в стране, передает «Балканист.ру» со ссылкой на черногорский портал Vijesti.

Как сообщается, европейский комиссар по вопросам расширения ЕС и политике добрососедства Оливер Вархели заявил, что премьер-министр Черногории Душко Маркович проинформировал его о том, что правительство страны готово отсрочить реализацию закона, вызвавшего недовольство православных верующих. Несколько источников подтвердили, что Вархели получил это сообщение на встрече с черногорской оппозицией.

В публикации уточняется, что Маркович якобы предлагает отложить применение закона до решения Конституционного суда, а в случае его отклонения по инициативе Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви, – до решения Страсбургского суда. Согласно неофициальной информации, правительство объясняет это как «логичный шаг, потому что конституционность закона очень важна».

Впрочем, информация еще не получила подтверждения от правительства Черногории, которому были отправлены официальные запросы. Напомним, что уже несколько недель Черногорию сотрясают многотысячные акции протеста против этого закона.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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