«Исторический момент»: Северная Македония ратифицировала вступление в НАТО

Парламент Северной Македонии большинством голосов ратифицировал протокол о вступлении в НАТО. Спикер Собрания Талат Джафери назвал этот день «историческим».

«Мы больше не на пороге НАТО, но с нашими партнерами, всеми 29 государствами-членами, действующими на равных в Североатлантическом союзе», – заявил он, поблагодарив всех за активную и последовательную работу в направлении присоединения страны к Североатлантическому альянсу.

Стоит отметить, что посол США в Северной Македонии Кейт Бернст поприветствовало решение северомакедонского парламента и назвала его «историческим моментом».

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 11.02.20

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