Конституционный суд Боснии стал «оккупационным» для Республики Сербской

Конституционный суд Боснии и Герцеговины (БиГ) является «оккупационным по отношению к населению Республики Сербской», постоянно принимая решения, направленные на подрыв ее статуса, ущемление прав и полномочий, которые были получены в результате Дейтонского мирного соглашения. Об этом заявил член Президиума БиГ от сербов Милорад Додик, передает «Балканист.ру».

«Дейтонское соглашение гласит, что все имущество, находящееся на территории Республики Сербской, принадлежит ей», – подчеркнул политик, комментируя решение Конституционного суда БиГ, которое предполагает изъятие сельскохозяйственных угодьях Республики Сербской в пользу БиГ.

Как считает Додик, что представители Конституционного суда своими решениями нарушают Дейтонское соглашение, действуя в ущерб Республике Сербской и во имя централизации БиГ. «Их идея состоит в том, чтобы развалить Республику Сербскую, наказать ее и сделать все, чтобы она перестала существовать. Это история не о том, является ли что-то конституционным или нет. Речь идет об изъятии 94 тысяч гектаров земли у Республики Сербской, которая должна теперь находиться в ведении учреждений Боснии и Герцеговины», – констатировал политик.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 12.02.20

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