Количество жертв агрессии НАТО против Югославии уточнит спецкомиссия

В Сербии будет создана специальная комиссия, которая займется подсчетом жертв агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. Соответствующее поручение дал лидер страны Александр Вучич, передает «Балканист.ру» со ссылкой на «Вечерние новости».

Предполагается, что комиссия начнет работу 24 марта – в 21-ю годовщину начала бомбардировок. В ее состав войдут представители армии, полиции, церкви.

Как сообщается, единой базы погибших с 24 марта по 10 июня 1999 года до сих пор нет. По разным оценкам, в тот период были убиты от 1,5 тыс. до 2 тыс. человек, ранения получили около 6 тыс. За 78 дней агрессии погибли 754 военнослужащих и полицейских.

За 11 недель ежедневных бомбардировок авиация НАТО нанесла 2300 воздушных ударов по Югославии и сбросила 22 тысяч тонн боеприпасов, в том числе 37 тысяч запрещенных кассетных бомб. Как было заявлено на прошлогоднем мероприятии в Нише, посвященном 20-летней годовщине агрессии, во время бомбежек было убито по меньшей мере 79 детей.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 13.02.20

Еврокомиссар высказался за скорейшее включение Северной Македонии и Албании в ЕС. / Конституционный суд Боснии стал «оккупационным» для Республики Сербской. / Курс на «Великую Албанию»: косовский «премьер» провел переговоры в Тиране. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»