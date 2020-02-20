«Увидимся во время крестного хода»: офицеры ВС Черногории встают на сторону протестующих

Запрет Генштаба Вооруженных сил Черногории для личного состава участвовать в крестных ходах и молебнах против закона о свободе вероисповедания вызвала бурную негативную реакцию в армии и обществе. Председатель профсоюза обороны и вооруженных сил страны Здравко Касалица в ответ заявил, что это решение военного руководства его не остановит.

«Привет моему народу и друзьям. Увидимся в воскресенье во время крестного хода», – подчеркнул Касалица в публикации на своей странице в «Фейсбуке». Решение офицера поддержать протест поддержали пользователи социальной сети.

«Тебе к лицу эта униформа. Отлично будет смотреться во время крестного хода» – отметил один из комментаторов, на что Касалица ответил: «Я надеюсь и молю Бога о том, чтобы нам не пришлось своей униформой защищать протесты».

«Ваше имя войдёт в историю», «После всех наших героев у нас появляются новые!», «Им тебя не запугать», – отметили также пользователи соцсети. «Быть профессиональным военным и бояться – нет более жалкого зрелища. Как сказал Ф. М. Достоевский: «Любопытно, чего люди больше боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся», – подчеркнул со своей стороны черногорский офицер.

Напомним, накануне бригадный генерал и начальник Генштаба ВС Черногории Драгутин Дакич заявил, что в отношении военных, участвующих в молебнах и крестных ходах против закона о свободе вероисповедания будут применены репрессивные меры.

«Личному составу вооруженных сил Черногории не место на крестных ходах. Кроме того, военнослужащие обязаны повлиять на своих родственников и запретить им участвовать в мероприятиях, направленных против закона о свободе вероисповедания. Против военных, замеченных на крестном ходе, будет заведено расследование, и они будут уволены из рядов в вооруженных сил», – говорится в заявлении Генштаба.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 19.02.20

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