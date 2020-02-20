Республика Сербская готова заблокировать визит президента Черногории в Боснию

Парламент Республики Сербской окончательно решит вопрос визите в Боснию и Герцеговину (БиГ) президента Черногории Мило Джукановича. Об этом сообщил член Президиума БиГ от сербов Милорад Додик, уточнив, что на заседании Президиума вновь проголосовал против приглашения черногорского лидера.

«Я снова проголосовал против. Это означает, что нужно уважать мнение парламента Республики Сербской, когда это касается жизненно важных национальных интересов. Этот вопрос будет передан на обсуждение в Народную скупщину Республики Сербской, которая решит, может ли Джуканович приехать в Боснию и Герцеговину или нет», –заявил политик, передает «Балканист.ру» со ссылкой на телерадиокомпанию Республики Сербской.

Додик обратил внимание, что в Черногории наблюдается повышенный уровень нестабильности в связи с принятием закона «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», который угрожает конфискацией имущества Сербской православной церкви. При этом, как считает политик, происходящее касается не только черногорцев.

По словам Додика, представители Президиума от хорватов и боснийцев были не против принять Джукановича. «Очевидно, что два других члена Президиума хотели этим нам сообщить, что, несмотря на проблемы Сербской православной церкви и унижение сербского народа, они дают согласие на то, чтобы президент Черногории приехал в БиГ, как будто ничего не происходит или не происходит ничего важного», – констатировал Додик.

В т же время лидер сербов Боснии подчеркнул, что БиГ «не подходит для сербов». «Республику Сербскую и сербов ненавидят боснийцы и их политическая элита», – сказал Додик. Он подчеркнул, что Сараево строили более 150 тысяч сербов и более 100 тысяч хорватов, а «нынешние жители города» пытаются выставить представителей этих народов, которым пришлось покинуть Сараево после гражданской войны, виноватыми в событиях 90-х. Напомним, что гражданская война в Боснии и Герцеговине началась 1 марта 1992 года с расстрела сербской свадьбы в Сараево боснийскими мусульманами.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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