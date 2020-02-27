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Четверг, 27 февраля 2020, 12:25 мск

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Республика Сербская наложила вето на визит президента Черногории в Боснию и Герцеговину

Фото: faktor.ba

Парламент Республики Сербской принял решение наложить вето на визит президента Черногории Мило Джукановича в Боснию и Герцеговину (БиГ). С соответствующим предложением ранее выступил член Президиума БиГ от сербов Милорад Додик.

Инициатива наложить вето на визит в Сараево черногорского президента было поддержано всеми 56 присутствовавшими на заседании парламента Республики Сербской депутатами. Представители оппозиции не присутствовали на голосовании.

Сербская часть населения Боснии и Герцеговины выступает против приезда Джукановича в страну, потому что парламент Черногории большинством голосов правящей партии ДПС, лидером которой он является, приняла закон «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», согласно которому государство может конфисковать имущество черногорских епархий Сербской Православной Церкви. В самой Черногории с момента принятия этого закона проходят массовые протесты православных сербов.

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