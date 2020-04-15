НАТО готовит антироссийскую зачистку информационного пространства на Балканах

Североатлантический альянс обеспокоен многочисленными новостями о помощи России и Китая странам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. Многие из этих новостей НАТО считает «фейковыми» и предлагает странам-участницам свою помощь в «зачистке» медиапространства, передает «Балканист.ру».

Как заявила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, Альянс намерен оказать содействие, в том числе, Северной Македонии. «Альянс ожидает от Скопье дополнительной информации для создания группы по борьбе с фейковыми новостями в Северной Македонии, которая разъяснит местным СМИ, как сдерживать кампании по дезинформации из России», – сказала Хатчисон.

Вместе с тем американский дипломат призвала всех союзников по НАТО бороться с дезинформацией о коронавирусе, поступающей из России, а также из Китая. «Есть ложные сведения о том, что они (Россия и Китай) отправляют помощь. Есть ложные сведения о том, что вирус появился из Европы или США. Это абсолютно неверно, и мы пытаемся отвечать фактами», – сказала Хатчинсон.

Напомним, Россия оказала помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией многим странам мира, в том числе и государствам Балканского полуострова, например, Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 15.04.20

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