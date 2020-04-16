Республика Сербская закупила в Китае средства защиты и медоборудование

Накануне вечером в международном аэропорту Баня-Лука приземлился самолет из Китая со средствами защиты и аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Груз встречали сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, премьер-министр Республики Сербской (РС) Радован Вишкович, министр здравоохранения и социального обеспечения РС Ален Шеранич и директор Фонда медицинского страхования РС Деян Кустурич.

На самолете была доставлена первая часть защитного медицинского оборудования, приобретенного правительством Республики Сербской для системы здравоохранения в целях борьбы с распространением коронавируса. «Есть маски, защитные козырьки, перчатки, все, что нужно сектору здравоохранения. Здесь находится 55 тонн товаров, и с этого момента Республика Сербская не будет зависеть от кого-либо в этих сегментах медицинского оснащения. Мы благодарим китайское государство за то, что оно позволило вывезти эти товары из Китая и доставить сюда. Здесь также есть аппараты ИВЛ, и всё это будет распределяться по мере необходимости в медицинские учреждения, дома престарелых и всем, кому они нужны для работы и проживания», – уточнил премьер-министр Республики Сербской.

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик со своей стороны уточнил, что на переговоры и организацию этой поставки ушел целый месяц. «Самолет прилетел сюда через Эфиопию, мы оплатили перевозку. Есть более пяти миллионов перчаток и всего, что может понадобиться нам в течение следующих нескольких месяцев. Еще один такой самолет должен прилететь после 20 апреля. Есть еще 200 аппаратов ИВЛ, за которые мы заплатили. В данный момент в них нет потребности, но мы планируем обеспечить ими наши учреждения», – сказал Додик.

В настоящее время в Республике Сербской введен режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса.

Баня-Лука, Катарина Лане

Баня-Лука. Другие новости 15.04.20

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