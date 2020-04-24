«Цинично и бессовестно»: посол РФ в Сербии жестко ответил на критику Запада

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко жестко ответил на критику европейских «партнеров» на тему российской помощи Сербии, а также антикоронавирусных мер, принимаемых президентом страны Александром Вучичем, которые на Западе называют «недемократическими».

«Совершенно естественно, что беспрецедентные риски в связи со вспышкой коронавирусной инфекции потребовали беспрецедентных решений. Меры сербских властей аналогичны тем, что действуют в России. Во главу угла была поставлена забота о здоровье граждан, необходимость свести к минимуму угрозу дальнейшего распространения опасной болезни. Важны и меры, направленные на поддержку граждан, сохранение занятости, смягчение последствий кризиса для всех секторов экономики. В этом контексте праздные рассуждения о неком «политическом смысле» данных решений представляются неуместными. О своевременности и целесообразности предпринятых шагов лучше всего свидетельствует актуальная эпидемиологическая ситуация»,– указал Боцан-Харченко в интервью сербскому порталу «Вечерние новости».

Российский дипломат отмел доводы сербской оппозиции и их европейских наставников о том, что принятые меры безопасности нарушают Конституцию Сербии. «Важно также, что все осуществляется в конституционном русле. А на Западе часто антиконституционные действия, попросту перевороты, трактуют как «торжество демократии», – подчеркнул он.

Боцан-Харченко также уточнил, как была достигнута договорённость о доставке гуманитарной помощи из России в Сербию. «Гуманитарное содействие России Сербии началось 3 апреля сразу же после телефонного разговора лидеров наших стран В.В.Путина и А.Вучича, в ходе которого президент Сербии озвучил соответствующую просьбу. За несколько дней до этого премьер-министр Сербии А.Брнабич направила соответствующее послание своему российскому коллеге М.В.Мишустину. Так что все решилось в духе традиционных отношений между нашими народами. Важно, что помощь пришла вовремя, в преддверии самого сложного этапа борьбы с «невидимым врагом». Всего было направлено одиннадцать бортов со специальной техникой, медоборудованием, средствами защиты – учитывались потребности сербского здравоохранения. Первоочередное значение, однако, имел и имеет человеческий фактор: ведущие профессионалы минобороны России – эпидемиологи, вирусологи, военные медики – всего 87 человек продолжают плечом к плечу с сербскими коллегами работать в городах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией», – сказал Боцан-Харченко.

По состоянию на 22 апреля, проведены дезинфекционные мероприятия на 88 объектах в 15 городах Сербии. Обработано около 190 зданий общей площадью свыше 890 тыс кв м и 51 участок дорог с твердым покрытием общей площадью свыше 380 тыс кв м. Врачебно-сестринскими бригадами проведена санитарно-эпидемиологическая и лечебно-эвакуационная оценка системы медицинского обеспечения в 33 городах. Принято более 500 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Глава диппредставительства РФ в Сербии также обратил внимание, что Сербии помогают не только военные медики, но и российские коммерческие компании, ведущие свой бизнес в балканской стране.

Комментируя попытки европейских политиков политизировать эпидемию и их ревнивые замечания, что российская и китайская помощь сербам важнее, чем европейская, дипломат подчеркнул, что «пандемия коронавирусной инфекции высветила взаимозависимость мира и то, насколько важна консолидация международных усилий перед лицом общей для всего человечества угрозы».

«Как отметил Президент России В.В.Путин, сегодня мы не можем позволить себе поступить по принципу «каждый за себя». Убеждены, что гуманитарное содействие, проявления человечности и солидарности не должны делиться на «правильные» и «неправильные». Поддерживаем призыв Всемирной организации здравоохранения избегать политизации ситуации вокруг пандемии. Исходим из того, что преодолеть нынешний кризис можно только сообща», – сказал Боцан-Харченко.

При этом посол жёстко ответил на комментарии тех, кто считает бескорыстную помощь России другим странам, например Италии или Сербии, укреплением геополитических позиций Москвы в Европе. «Вообще давать такие оценки – цинично и бессовестно. Напомню, что так же, как и в случае с Сербией, решение о направлении помощи в Италию было принято по прямой просьбе итальянского руководства – премьер-министра Дж.Конте. Равным образом без ответа не осталось ни одно из обращений, поступивших в Москву от стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии. Все эти решения носили гуманитарный характер, не были обусловлены политической конъюнктурой», – констатировал российский дипломат.

По его оценке, воспроизводство пропагандистских клише о «геополитическом противостоянии» только подтверждает то, что «каждый понимает все в меру своей испорченности». Тем не менее, попытки представить эти гуманитарные акции в ложном свете, исказив их цели, не перечеркнут их реального содержания и не отменят их осязаемых результатов, считает Боцан-Харченко.

«Видим, с каким воодушевлением, надеждой и благодарностью воспринимается эта помощь, каждодневный труд врачей и других специалистов – и здесь, в Сербии, и в Италии. Это самое главное», – сказал посол.

При этом дипломат озвучил позицию российского МИД по поводу подозрений президента США в отношении Китая, якобы создавшего вирус и тем самым поставившего под угрозу все человечество. «Обратили внимание на то, что в США уже неоднократно озвучивались предположения о «рукотворной природе» коронавируса. Считаем такой подход безответственным и неконструктивным. Разумеется, изучать природу и происхождение вируса необходимо для разработки эффективных вакцин и лекарств, а в конечном счете для обеспечения более безопасного и стабильного будущего всего человечества. Поиск виновника или «внешнего врага» этой цели не способствует. Кстати, как и критика Вашингтона в адрес ВОЗ и приостановка им взносов в ее бюджет. Сегодня принципиально важно сосредоточиться на всестороннем деидеологизированном сотрудничестве всего мирового сообщества. И для такого сотрудничества опыт Китая, которому удалось поставить под контроль эпидемию на своей территории, обладает исключительной ценностью», – заключил посол России в Сербии.

Белград, Катарина Лане

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