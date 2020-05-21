«Будет лучше, если мы разойдемся»: Республика Сербская подтвердила курс на выход из состава Боснии и Герцеговины

Республика Сербская намерена продолжать курс на выход из состава Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик. Он подчеркнул, что готов уважать основанное на Дейтонском соглашении конституционное устройство БиГ, но «не может принять государство, в котором боснийцы доминируют в ущерб сербам и хорватам».

В интервью телеканалу RTRS Додик обратил внимание, что одна из целей боснийской политики – взять под контроль Республику Сербскую и все ее ресурсы. «Я думаю, что будет лучше, если мы разойдемся. Боснийцы создадут свою Боснию, мы остаемся в Республике Сербской, а у хорватов есть собственная Герцег-Босна. Мы станем друзьями и соратниками, каждый будет распоряжаться своими ресурсами. Мы заключим договор о ненападении и недопустимости войны, договоримся о свободе передвижения и проживания. Здесь все друг другу [сейчас] мешают», – сказал Додик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Политик также отметил, что «не ведет сербский народ и Республику Сербскую к войне», а добивается для нее экономической и политической стабильности, а БиГ является государством, к которому нет политического доверия, и от пребывания в его составе у Республики Сербской нет никакой выгоды, о чем свидетельствует, в том числе, блокировка 330 миллионов евро, выделенных Международным валютным фондом для всей Боснии и Герцеговины, а не только для ее боснийской части.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 21.05.20

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