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Среда, 10 июня 2020, 15:49 мск

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Парад Победы: сербский член президиума Боснии и Герцеговины приедет в Москву

Фото: Tanjug.rs

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от Республики Сербской Милорад Додик приедет 24 июня в Москву на празднование 75-й годовщины Великой Победы.

«Сербский член президиума БиГ Милорад Додик будет присутствовать на параде Победы 24 июня в Москве по приглашению президента России Владимира Путина», – цитирует «Балканист.ру» сообщение агентства СРНА.

Напомним, на Параде Победы также будут присутствовать лидеры Сербии и Хорватии Александр Вучич и Зоран Миланович, а также ряда других государств.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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