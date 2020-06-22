«Самолет сломался»: президент Хорватии отказался от визита в Москву на парад Победы

Президент Хорватии Зоран Миланович отказался от визита в Москве на парад Победы 24 июня. Как сообщили в посольстве, у главы государства «сломался самолет».
«Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет», – цитирует слова представителя дипмиссии РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что на параде Победы будут присутствовать лидеры ряда иностранных государств, в том числе президент Хорватии. Также 10 июня стало известно, что 24 июня в Москву приедет член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от Республики Сербской Милорад Додик.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 22.06.20
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