Президент Сербии поздравил премьер-министра Хорватии с победой на выборах

Президент Сербии Александр Вучич поздравил премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича и его партию с победой на парламентских выборах.

«Поздравляю Андрея Пленковича и ХДС с убедительной победой. Я уверен, что у нас есть возможность для улучшения отношений между Сербией и Хорватией» – отметил Вучич в своем twitter-аккаунте, передает «Балканист.ру».

В воскресенье, 5 июля, граждане Хорватии выбирали депутатов парламента страны. После подсчёта 96,91% голосов избирателей лидирует партия премьер-министра «Хорватское демократическое содружество» (HDZ). Она получает 66 мест в Саборе – однопалатном парламенте Хорватии. На втором месте – коалиция «Перезагрузка» (Restart koalicija) во главе с основной оппозиционной силой страны – Социал-демократической партией (SDP) Давора Бернардича. У неё пока 41 мандат. «Движение за отечество» (Domovinski pokret) эстрадного певца и предпринимателя Мирослава Шкоро на третьем месте и может рассчитывать на 16 мест.

Помимо них, в парламент, по предварительным данным, проходят независимое движение МОСТ (8 депутатских мандатов), движение «Можем!» (Možemo!) – 7 мандатов, блок «Умно» (Pametno) во главе с Либеральной партией (3 мандата), а также Хорватская народная партия (HNS) и «Реформисты» Радимира Чачича, у которых будет по одному месту в Саборе.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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