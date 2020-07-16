Парламентские выборы в Северной Македонии едва не преподнесли сюрприз

В Северной Македонии по итогам парламентских выборов правящая Социал-Демократическая партия Македонии (СДСМ) едва не потерпела поражение, опередив ближайших конкурентов с минимальным перевесом. Ей достанется только 46 мандатов в новом составе парламента, тогда как основной противник – Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) получит 44 места.

Другие участники выборов получили существенно меньшую поддержку. Албанский Демократический союз за интеграцию (ДУИ) – 15 мест в парламенте, коалиция «Альянса для албанцев» и «Альтернативы» – 12, «Левица» – 2, Демократическая партия албанцев (ДПА) – 1, передает «Балканист.ру».

Участие в голосовании принял 51% граждан, имеющих право голоса, или 927 640 из 1 814 263 человек. Комментируя итоги выборов, глава избирательной комиссии Оливер Дерковски отметил, что инцидентов, способных повлиять на итоги голосования, не было. При этом был зафиксирован инцидент со работы сайта ГИК, который мог стать результатом хакерской атаки.

Согласно конституции, новый состав парламента должен встретиться на первой, учредительной сессии не позднее, чем через 20 дней после проведения выборов, возглавит ее спикер предыдущего созыва Талат Джафери. Премьер-министр будет назначен указом президента страны через 10 дней после формирования парламента. Им станет представитель той партии, которая получила большинство голосов. В его обязанности войдет формирование состава кабинета министров. Список кандидатур вместе с политической программой он должен вынести на рассмотрение парламента в течение 20 дней после назначения.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 15.07.20

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