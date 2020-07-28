Албанское население Северной Македонии вышло на марш протеста

В столице Северной Македонии тысячи этнических албанцев провели «Марш за демократию». Организатор массовой акции – албанский оппозиционный альянс утверждает, что стал жертвой кражи голосов на парламентских выборах 15 июля.

Акция началась накануне вечером в районе Скопье, где проживают в основном албанцы. Участники марша прошли мимо здания правительства и остановились перед офисом миссии ЕС. После этого шествие направилось к зданию Избирательной комиссии. На прошлой неделе Административный суд отклонил жалобы Альянса о предполагаемых нарушениях избирательного законодательства в албанских населенных пунктах, о которых оппозиционная коалиция заявляла в день выборов, которые как местные, так и международные наблюдатели оценили как мирные и справедливые, с незначительными нарушениями и инцидентами.

Албанская оппозиция обвиняет своих главных конкурентов – Демократический союз за интеграцию (ДУИ) – в оказании массированного давления на избирателей в районах, где преобладают албанцы, и в подтасовке голосов в день выборов.

«Марш за демократию – это не просто протест. Это публичное выражение воли албанских граждан в Северной Македонии, которые считают, что демократия и свобода выражения мнений среди албанских граждан были серьезно нарушены на последних выборах», – заявили организаторы протестного марша.

По их мнению, акция должна была «дать четкий сигнал о том, что страна, которая начинает переговоры о вступлении в ЕС, не должна позволять лишать некоторых своих граждан права выбирать и быть избранными, так как в Евросоюзе это является нарушением прав человека и политических свобод».

Стоит отметить, что несмотря на претензии о фальсификациях, оппозиционный альянс добился успеха на выборах, получив 12 депутатских мест в 120-местном парламенте. Конкурирующий с коалицией ДУИ сохранил свою позицию сильнейшей этнической албанской партии, получив 15 мандатов, что на пять больше, чем в 2016 году.

Скопье, Катарина Лане

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