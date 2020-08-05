В Хорватии отпраздновали годовщину изгнания сербов из страны

Накануне в Сплите прошел слет ветеранов войны в Хорватии по случаю 25-й годовщины операции хорватской армии и полиции «Буря» (Oluja). На собрании можно было увидеть фашистские символы усташей, в том числе их приветствие.

В мероприятии также приняли участие мэр Сплита Андро Крстулович Опара и председатель городского совета Игорь Станишич. Глава города выразил сожаление, что в этом году в праздничных мероприятиях в Сплите не участвует хорватский певец-националист Томпсон.

«В этом году мы скорректировали церемонию по случаю 25-летия «Бури» с учетом эпидемиологических критериев. В прошлом году у нас был большой концерт Марко Перковича Томпсона, в этом году это было невозможно», – сказал Опара.

В то же время мэр выразил надежду, что обещанная синоптиками плохая погода не помешает жителям Сплита праздновать 25-летие «Бури» – хорватской военно-полицейской операции, в ходе которой в августе 1995 года было убито около 2000 сербов, а более 200 тысяч изгнано из Хорватии.

«Никакая буря не может помешать празднованию «Бури». Сегодня для меня было честью, большим удовольствием и гордостью находиться в этой колонне ветеранов, доставивших нам величайшее удовольствие, счастье и гордость 25 лет назад», – заявил Опара.

Стоит отметить, что в Сербии 4 августа вспоминают как день хорватского геноцида в отношении сербов.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 05.08.20

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