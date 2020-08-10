Черногория блокирует Сербию, но открыла границы для Зимбабве

Власти Черногории для спасения провалившегося туристического сезона приняли решение открыть границы для нескольких стран. Среди государств, гражданам которых разрешён въезд в Черногорию, по-прежнему нет соседней Сербии, однако есть Зимбабве, пишет «Балканист.ру».

Оппозиционный черногорский политик Владимир Дайкович, известный саркастичными роликами о политике президента страны Мило Джукановича, в своей ироничной манере прокомментировал решение черногорских властей принять в гости «братьев» из Зимбабве. «Нас и африканцев – 300 миллионов!» – отметил политик, сфотографировавшись с флагами Черногории и Зимбабве, соединенными сердцем.

В анекдотичном видеоролике, размещенном в соцсетях, Дайкович встречает в аэропорту Черногории туриста из Зимбабве. «Он с благодарностью воскликнул: Спасибо Мило Джукановичу, спасибо всем! Зимбабве – это сердце Черногории!» «Граждане Сербии все ещё не могут приехать в Черногорию, в отличие от граждан братской Африки! Вы к нам приехали из Зимбабве?» – спрашивает он туриста. «Нет, я учусь в Белграде, но сербам нельзя в Черногорию, поэтому мне пришлось лететь через Зимбабве!» – отвечает ему молодой человек».

Ранее сообщалось, что с шестого августа въезд в Черногорию разрешен гражданам Беларуси, Украины, Канады и Зимбабве. Для россиян Черногория открыла границы 3 августа. Сербам с 15 марта запрещён въезд в Черногорию из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В Белграде расценивают этот запрет как политический.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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