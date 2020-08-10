Черногорию сотрясают православные автопротесты

В Черногории на фоне запретительных ограничений массовых собраний в связи с угрозой коронавируса массовые акции протеста против скандального закона «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», согласно которому государство может конфисковать храмы и земли черногорских епархий Сербской православной церкви, проводятся на автомобилях.

Накануне автомобильные «крестные ходы» прошли в нескольких городах страны – Биело-Поле, Баре, Плужине, Плевле. Самая масштабная акция была в Плевле, в ней участвовало около 500 транспортных средств. Колонна автомашин с сербскими флагами проехала улицами города и направилась к храму Святого великомученика Георгия, где состоялся митинг протеста «Не отдадим святыни!»

Православный автопротест в Черногории

Между тем, правоохранительные органы Черногории устроили облаву на участников автомобильных протестов. В частности, сотрудники Специального антитеррористического подразделения в воскресенье провели обыски автомашин и водителей, участвовавших в акциях протеста.

Действия черногорских спецназовцев были совершенно некорректны. Молодых людей обыскивали, положив на асфальт, останавливая автомобили без каких-либо нарушений правил дорожного движения со стороны водителей.

Напомним, 30 августа в Черногории состоятся парламентские выборы, и на этот раз оппозиция представляет серьезную угрозу режиму президента страны Мило Джукановича, так как скандальный закон «О свободе вероисповедания», против которого выступает сербское население страны, был принят большинством голосов депутатов правящей партии, а Джуканович является ее лидером.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 10.08.20

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