Преемником премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева станет албанец

Правительство Северной Македонии вновь возглавит Зоран Заев. Как сообщил политик, такие договоренности достигнуты после переговоров Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) и Демократического Союза за Интеграцию (ДУИ), которые составили парламентское большинство после выборов 15 июля и подписали коалиционное соглашение.

«Между СДСМ, коалицией «Мы можем» и Демократическим Союзом за Интеграцию было достигнуто коалиционное соглашение о создании парламентского большинства, о распределении ответственности, состава и принципов нового правительства», – сказал Заев, уточнив, что сам будет руководить кабинетом министров следующие четыре года. Затем его на этой должности сменит албанский преемник.

Предполагается, что ДУИ назначит своего премьер-министра за сто дней до истечения срока полномочий правительства. Частью коалиционного соглашения является упразднение технического правительства и премьер-министра, которое поддерживает крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ.

«Техническое правительство упраздняется, технический премьер-министр упраздняется, и за сто дней до истечения срока полномочий правительства партнеры по коалиции СДСМ и ДУИ, по предложению ДУИ, назначат нового премьер-министра. Он возглавит правительство в последние 100 дней мандата», – пояснил Заев.

Лидер албанского Демократического Союза за интеграцию Али Ахмети со своей стороны выразил уверенность, что это партнерство будет наиболее успешным в течение следующих четырех лет. «Идея заключалась в сближении, мы хотим призвать албанцев взять на себя ответственность за общее государство. Я выражаю уважение Заеву за его смелость и приветствую тот факт, что последние 100 дней мандата этого правительства его будет возглавлять албанец», – сказал он.

Ахмети также выразил уверенность, что это решение приветствуют все граждане страны, а также партнеры в международном сообществе, которые «помогли нам на пути в НАТО и ЕС».

Между тем крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ заявила, что новая правящая коалиция продолжит старые традиции преступности и коррупции. «Единственный и самый большой показатель коалиции – это преступность и ложь», – подчеркнули в ВМРО-ДПМНЕ.

Скопье, Катарина Лане

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