Больного Ратко Младича заставят выступить в суде

Адвокаты осуждённого в Гааге генерала Ратко Младича сообщили, что их требование отложить очередные слушания в суде в связи с болезнью подсудимого отклонены.

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (структура ООН, учрежденная СовБезом ООН для исполнения основных функций Международного трибунала по бывшей Югославии и по Руанде) вынес решение, что генерал Младич 25 и 26 августа должен лично дать устные показания в зале суда.

Весной Ратко Младичу сделали операцию, однако его здоровье продолжает ухудшаться. Родственники и адвокаты сообщали, что у генерала катастрофически низкий уровень гемоглобина в крови, в то время как врачи тюрьмы в Шевенгине, где он отбывает наказание, не предпринимают никаких действий, чтобы помочь больному.

Младич будет выступать перед пятью членами Комитета по апелляциям Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

В 2017 году генерал Ратко Младич был осуждён на пожизненное заключение по обвинению в преступлениях в Боснии и Герцеговине, однако его адвокаты намерены оспорить это решение. Слушания по апелляции переносились несколько раз в связи с ухудшающимся состоянием здоровья Младича, а затем из-за эпидемии коронавируса.

На этот раз суд постановил провести слушание, несмотря на состояние здоровья Младича. Комитет по апелляциям может оставить первоначальное решение суда в силе, либо отменить его и назначить новое рассмотрение дела.

С учётом антикоронавирусных мер слушание будет проводиться без адвокатов, которые смогут только наблюдать Интернет-трансляцию из зала суда, которая будет идти с 30-минутной задержкой.

Гаага, Катарина Лане

Гаага. Другие новости 19.08.20

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