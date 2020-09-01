Уроженка Сербии может возглавить муниципалитет в столице Австрии

Уроженка Сербии Силвия Янкович выдвинута кандидатом от Социал-демократической партии Австрии (СДПА) на местных выборах в Вене, которые пройдут 11 октября. Политик поборется за пост главы 5-го района австрийской столицы – Маргаретен, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Семья Янкович переехала из Сербии в Вену в конце 1970-х годов. «Дом нашей семьи находится в городе Смедерево, который, как и Вена, стоит на Дунае. Мы с родными постоянно ездим туда», – отметила сама политик.

Как сообщается, Янкович является активисткой СДПА с 2004 года, политическую карьеру начала в молодежном отделении партии, а затем стала районным депутатом и председателем районного комитета своей партии в Маргаретене, возглавляет также женский актив СПА.

Как отмечает издание, в Вене проживает около 130 тысяч сербов, которые давно претендуют на звание второго по численности народа, проживающего на территории Австрии, после самих австрийцев.

Вена, служба информации РИА «Новый День»

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