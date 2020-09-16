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Среда, 16 сентября 2020, 17:23 мск

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Новое правительство Черногории будет готово восстановить отношения с Россией

Фото: pixabay.com

Черногорская оппозиция, которая по итогам парламентских выборов готовится сформировать новый кабинет министров страны, намерена восстановить дружеские отношения с Россией. Об этом заявил лидер коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич.

«Наши отношения всегда были такими, что еще тридцать лет назад русских мы воспринимали как самых близких людей. Текущее положение дел абсурдно. Представьте: вы, маленькая страна, вводите санкции против такой великой – как Россия. Такие решения продиктованы не интересами граждан, они «ниспосланы» нам из других, весьма интересных сфер», – цитирует политика «Балканист.ру».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил надежду на изменение отношений Подгорицы и Москвы после парламентских выборов в Черногории. Сенатор оценил заявление Кривокапича о том, что поддержка антироссийских санкций Подгорицей была ошибкой, и назвал его «правильным и здравым».

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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