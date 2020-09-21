AlItalia отменила рейсы в Сербию и Черногорию до марта 2021 года

Крупнейшая итальянская авиакомпания AlItalia не намерена возобновлять полеты из Рима в Белград и Подгорицу до весны следующего года, передает EX-YU Aviation News. Продажа билетов на предстоящий летний сезон так же ещё не открыта.

Кроме того, с 1 октября этого года итальянский авиаперевозчик вынужден отменить внутренние рейсы до Милана, что произойдёт впервые за всю историю основания авиакомпании, которая ведёт отсчёт с 1948 года.

AlItalia отменила все полёты на Балканы 7 марта 2020 года, когда в Италии началась вспышка коронавируса. Из-за объявленной пандемии AlItalia оказалась одной из самых пострадавших национальных компаний. В качестве меры поддержки Eвропейская комиссия намерена выделить итальянскому авиаперевозчику около 200 млн евро.

Авиакомпании AirSerbia и Montenegro airlines планируют возобновить полёты в Рим, как только итальянское правительство примет решение открыть границы для Сербии и Черногории.

Рим, Катарина Лане

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