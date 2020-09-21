российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 сентября 2020, 10:37 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

AlItalia отменила рейсы в Сербию и Черногорию до марта 2021 года

Крупнейшая итальянская авиакомпания AlItalia не намерена возобновлять полеты из Рима в Белград и Подгорицу до весны следующего года, передает EX-YU Aviation News. Продажа билетов на предстоящий летний сезон так же ещё не открыта.

Кроме того, с 1 октября этого года итальянский авиаперевозчик вынужден отменить внутренние рейсы до Милана, что произойдёт впервые за всю историю основания авиакомпании, которая ведёт отсчёт с 1948 года.

AlItalia отменила все полёты на Балканы 7 марта 2020 года, когда в Италии началась вспышка коронавируса. Из-за объявленной пандемии AlItalia оказалась одной из самых пострадавших национальных компаний. В качестве меры поддержки Eвропейская комиссия намерена выделить итальянскому авиаперевозчику около 200 млн евро.

Авиакомпании AirSerbia и Montenegro airlines планируют возобновить полёты в Рим, как только итальянское правительство примет решение открыть границы для Сербии и Черногории.

Рим, Катарина Лане

Рим. Другие новости 18.09.20

В Черногории лидер просербской коалиции анонсировал отмену закона «О свободе вероисповедания». / Коллапс на черногорской границе: граждане Сербии пытаются быстрее вернуться на родину. / Республика Сербская отказалась размещать на своей территории лагерь для мигрантов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Больных Covid-19 в аэропорту Хельсинки будут искать собаки

Еврокомиссия усилит контроль за Apple, Amazon Facebook и Google

Скандал с Навальным как повод: западная пресса нашла «веские основания» для отказа Европы от «Северного потока – 2»

В Черногории лидер просербской коалиции анонсировал отмену закона «О свободе вероисповедания»

Коллапс на черногорской границе: граждане Сербии пытаются быстрее вернуться на родину

Республика Сербская отказалась размещать на своей территории лагерь для мигрантов

В Белграде в память о жертвах хорватского террора переименуют улицу

«Часть системных усилий»: Европарламент проголосовал за новые санкции против России из-за отравления Навального

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Италия, Балканы, В мире, Общество, Транспорт, Туризм, Экономика, Европа, Сербия,