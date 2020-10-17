Главе правительства Хорватии пригрозили «Новичком»

Офис партии «Хорватское демократическое содружество» главы правительства Хорватии Андрея Пленковича получил угрожающее письмо с белым порошком неизвестного происхождения. «A для предателей одно из лекарств – это «Hовичок», говорится в послании, которое цитирует «Балканист.ру» со ссылкой на сербский «Tелеграф».

Как сообщается, полиция начала расследование инцидента. В то же время премьер-министр Хорватии усилил меры безопасности. Пленкович теперь использует бронированный служебный автомобиль.

Отмечается также, что это не первая угроза в адрес премьер-министра Хорватии.

Напомним, «Новичок» – нервно-паралитическое вещество, которым, по версии западных спецслужб, были отравлены российский политик Алексей Навальный, а ранее – бывший полковника ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Эти события вызвали широкий резонанс, против России ужесточили санкции. Москва все обвинения в применении «Новичка» категорически отрицает.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 17.10.20

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