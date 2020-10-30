российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 октября 2020, 11:58 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Скончался митрополит Черногорско-Приморский

Фото: сайт Будимлянско-Никшичской епархии СПЦ

Сегодня утром умер митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сообщение митрополии.

Владыка проходил лечение в Клиническом центре после заболевания коронавирусом. Ранее врачи сообщали, что митрополит пошел на поправку, результаты его тестов на covid-19 были отрицательными. Между тем накануне состояние митрополита ухудшилось из-за последствий двусторонней пневмонии.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 29.10.20

«Пустой мешок стоять не может»: спикер сербского парламента указал на бессмысленность претензий оппозиции. / В Сербию доставлены первые российские танки «Белый орёл». / Косовскому «правительству» грозит «обнуление». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

В Черногории объявят день траура в связи с кончиной митрополита Амфилохия

«Пустой мешок стоять не может»: спикер сербского парламента указал на бессмысленность претензий оппозиции

В Саудовской Аравии во время нападения пострадал охранник консульства Франции

Французские полицейские застрелили напавшего на них мужчину

В Сербию доставлены первые российские танки «Белый орёл»

Косовскому «правительству» грозит «обнуление»

AirSerbia сообщила о возобновлении рейсов из Белграда в Москву

Посол РФ предостерег от наращивания ракетных вооружений в Европе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Общество, Европа, Сербия,