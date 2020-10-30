Скончался митрополит Черногорско-Приморский

Сегодня утром умер митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сообщение митрополии.

Владыка проходил лечение в Клиническом центре после заболевания коронавирусом. Ранее врачи сообщали, что митрополит пошел на поправку, результаты его тестов на covid-19 были отрицательными. Между тем накануне состояние митрополита ухудшилось из-за последствий двусторонней пневмонии.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 29.10.20

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