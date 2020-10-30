В Черногории объявят день траура в связи с кончиной митрополита Амфилохия

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич намерен предложить парламенту страны проголосовать за объявление дня траура в связи с кончиной митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия.

«Черногория будет скорбеть и без этого, но наша гражданская обязанность отдать дань уважения и памяти уходу величайшего из нас в современной истории», – заявил глава черногорского правительства.

«Хотя мы, обычные люди, скорбим, я убежден, что сегодня Церковь обрела святого! Молитесь, епископ, в Царстве Небесном за вашу Черногорию», – написал премьер-министр в твиттере.

Как сообщалось ранее, митрополит Амфилохий скончался сегодня утром. Владыка переболел коронавирусом. Накануне его состояние ухудшилось из-за последствий двусторонней пневмонии.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 30.10.20

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