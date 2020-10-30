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Пятница, 30 октября 2020, 17:42 мск

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Коронавирус: Хорватия закрывает границу

Фото: официальный сайт президента Хорватии

Хорватия объявила о закрытии государственной границы, в том числе с соседней Сербией. Поводом для ужесточения ограничений стал рост заболеваемости коронавирусом, передает «Балканист.ру».

За минувшие сутки в Хорватии, где проживает чуть более 4 млн человек, было выявлено 2 776 новых случаев заражения covid-19.

Германия внесла Хорватию в «красный список» стран по количеству заболевших коронавирусом.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 30.10.20

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