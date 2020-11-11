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Среда, 11 ноября 2020, 11:18 мск

Новости Балканы

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На Балканах произошло землетрясение

Фото: mkd.mk

Сегодня около пяти утра на Балканах произошло землетрясение магнитудой 5,46 баллов по шкале Рихтера. Его эпицентр располагался в Северной Македонии в муниципалитете Гостивар, который расположен в 50 км юго-западнее столицы страны.

По данным местных СМИ, подземные толчки ощущались не только в македонских городах Скопье, Тетово, Прилепа и Битолы, но и в Черногории, Албании и Косово.

В данный момент о разрушениях и жертвах не сообщается.

Скопье, Катарина Лане

Скопье. Другие новости 10.11.20

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