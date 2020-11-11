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Среда, 11 ноября 2020, 14:39 мск

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В Черногории начинается «ресторанный» бунт

Фото: pixabay.com

В Черногории владельцы ресторанов и кафе намерены открыть свои заведения, несмотря на запрет Кризисного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Содружество работников общепита поставило в известность о своих планах председателя парламента страны Алексу Бечича.

«Для нас это вопрос выживания. В нашей отрасли трудится около 20 тыс. человек. B четверг, 13 ноября, мы откроем наши заведения. Работать будем, как раньше, до 10 вечера, соблюдая безопасное расстояние при размещении гостей. Мы готовы нести ответственность за свои действия», – цитирует заявление рестораторов «Балканист.ру».

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки Кризисный штаб Черногории заявил о необходимости закрыть точки общепита. Согласно регламенту, когда количество зараженных превышает 800 человек на сто тысяч, закрывают школы, запрещается посещение гостей и вводится комендантский час. Такие ограничения ранее вступили в силу в Никшиче, Плевле, Андриевице и Беране. Сейчас в этом списке оказались Подгорица, Будва, Ульцинь, Жабляк, Mойковац.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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