Сараево и Баня-Лука получили новых мэров: в Боснии и Герцеговине завершились местные выборы

В Боснии и Герцеговине (БиГ) по итогам местных выборов правящий Союз независимых социал-демократов (СНСД), лидером которого является член президиума БиГ от сербов Милорад Додик, победил в 41 муниципалитете Республики Сербской, что на один больше, чем ранее, передает «Балканист.ру».

Победу на выборах мэра столицы Республики Сербской – Баня-Луки одержал кандидат Партии демократического прогресса Драшко Станивукович. 27-летний политик станет самым молодым в истории руководителем города. «Я считаю Игоря Радоичича (экс-мэра Баня-Луки – прим. ред.) лучшим градоначальником, однако мы должны уважать волю граждан. Поражение откроет для нас новые возможности», – прокомментировал итоги выборов Милорад Додик.

В мусульмано-хорватской федерации БиГ партия Демократического действия (крупнейшая политическая сила боснийских мусульман) победила на выборах в 30 муниципалитетах (из 79), но утратила ведущую позицию в столице – Сараево.

«Мы проиграли в Сараево, но выиграли в Боснии», – заявил лидер партии Бакир Изетбегович.

В городе Травник победу на выборах мэра одержал Mирсад Пецо из партии Демократического действия, который утром 15 ноября – в день выборов – умер от последствий заражения коронавирусом. Скорее всего, выборы в этом муниципалитете будут проведены повторно.

По данным ЦИК БиГ, на 7 часов вечера явка избирателей составила 50%. В Республике Сербской на выборы вышло больше избирателей, чем в мусульмано-хорватской федерации.

Сараево, Светлана Антонова

Сараево. Другие новости 13.11.20

Сотрудничество России и Сербии достигло исторического максимума. / «Гнусная ложь»: косовские сепаратисты увидели в заявлении президента Сербии угрозу войны. / «Рассадник организованной преступности»: Россия рассчитывает на справедливый суд над экс-«президентом» Косово. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»