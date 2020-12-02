Премьер-министр Венгрии обрушился с жесткой критикой на Джорджа Сороса: «Использует кризис в Европе в своих интересах»

Премьер-министр Венгрии Виктор Oрбан выступил с резкой критикой в адрес финансового магната венгерского происхождения Джорджа Cороса, обвинив его в намерении через лидеров ЕС спровоцировать кризис в государствах, не желающих вступать в «европейскую империю». Об этом Орбан заявил в статье, которую цитирует «Балканист.ру».

«Джордж Сорос, венгерский спекулянт-миллиардер, отдал открытый приказ лидерам ЕС в статье, опубликованной 18 ноября в издании Project Syndicate. В ней он поручил им сурово наказать те государства, которые не хотят присоединиться к европейской империи, объединяющейся под знаменем глобального открытого общества», – пишет премьер-министр Венгрии.

Орбан обратил внимание, что именно Джордж Сорос является настоящей угрозой для европейцев в их стремлении построить гармоничное общество, поскольку его цель – «обнулить» значение отдельных наций. «Сеть Сороса, которая пронизывает европейскую бюрократию и политическую элиту, годами работает над тем, чтобы превратить Европу в континент иммигрантов. Наибольшую угрозу для государств ЕС сегодня представляет сеть Сороса, которая продвигает глобальное открытое общество и стремится отменить национальные рамки. Цели сети очевидны: создать смешанные этнические, многокультурные, открытые общества путем ускорения миграции, сломать процесс принятия решений на национальном уровне и передать его в руки мировой элиты», – подчеркнул глава венгерского правительства.

Oрбан считает, что Сорос использует кризисные для Европы времена в своих интересах. «Спекулянт, называвший себя филантропом, не смотрел на интересы европейцев во время какого-либо кризиса, а действовал в своих целях. Во время экономического кризиса его нападение на форинт (национальная венгерская валюта – прим.ред.) и крупнейший венгерский банк, его план по ускорению, распределению и финансированию переселения иммигрантов во время миграционного кризиса, а теперь и его предложение наказать друг друга вместо солидарности и взаимной помощи невозможно игнорировать. Сеть, которой управляет Джордж Сорос, не скрывает намерений открытого вмешательства. Он хочет оказать на национальные государства большее давление, чем когда-либо прежде. Он настраивает народы Европы друг против друга. Его сеть запутанна и ее элементы присутствуют на различных аренах общественной жизни. На зарплате у Джорджа Сороса большая вереница политиков, журналистов, судей, бюрократов и политических агитаторов, скрывающихся под личиной гражданских активистов. И хотя миллиардер обвиняет всех своих врагов в коррупции, он сам является самым коррумпированным человеком в мире. Тот, кого вы знаете, платит и покупает. Того, кого вы не знаете, изгоняют, унижают, запугивают грозным оружием сети Сороса, армадой СМИ левого толка», – подчеркнул премьер-министр Венгрии.

По его словам, у Евросоюза еще остается шанс сохранить свою свободу от тирании Сороса, которую тот маскирует под «демократическими» идеями. «Борьба за и против новой брюссельской империи еще не завершена. Брюссель в шаге от падения, но многие национальные государства все еще сопротивляются. Если мы хотим сохранить нашу свободу, Европа не должна уступать сети Сороса», – заключил Орбан.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

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