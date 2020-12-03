Босния и Герцеговина достигла демографического дна

В Боснии и Герцеговине (БиГ) по итогам 2019 года впервые зарегистрировано на 10 000 умерших граждан больше, чем новорожденных, что сравнимо с вымиранием города. Как говорится в ежегодном отчете статистического агентства страны, коэффициент прироста населения составил -3: на 1000 граждан БиГ родилось 8 человек, а умерло 11.

Подобных цифр боснийская статистика никогда не регистрировала, начиная с 1995 года, когда началось регулярное отслеживание демографической ситуации. В послевоенный период «беби-бум» был зафиксирован четыре раза: в 1996, 1997, 1998, 1999 годах. В общей сложности за это время родилось 180 000 младенцев.

По оценке специалистов, если нынешняя тенденция продолжится и далее, подобное количество новорожденных Босния и Герцеговина сможет зарегистрировать только через шесть лет.

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 03.12.20

СМИ: Глава МИД России готовится к визиту в Белград. / Марадона оказался потомком хорватов. / Премьер-министр Венгрии обрушился с жесткой критикой на Джорджа Сороса: «Использует кризис в Европе в своих интересах». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»