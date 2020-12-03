В Словении выявлен первый случай заражении коронавирусом у домашних животных

В Словении зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом домашнего животного – белого хорька, который предположительно заразился от своих хозяев. Как сообщил заместитель директора Национального ветеринарного института Урош Крапеж, больной питомец не представляет опасности для окружающих, передает «Балканист.ру».

По словам ветеринара, covid-19 могут заразиться также домашние хомяки и норки. Среди кошек и собак случаи заражения вирусом случаются гораздо реже. Крапеж также уточнил, что у животных заболевание протекает в легкой форме и не угрожает здоровью людей.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

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