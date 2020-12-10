Наводнение в Хорватии: затоплен юг Далмации

В Хорватии на юге Далмации в результате проливных дождей, которые продолжаются уже неделю, произошло наводнение: затопило город Bргорац и окрестные села. Деревня Kокорич оказалась полностью отрезана от суши, передает «Балканист.ру».

Как отмечают синоптики, за минувшие сутки в районе Bргорца выпало 485 мм осадков, а уровень воды может подняться еще на метр. При этом ливни не прекращаются.

Местных жителей спасатели вывозят на лодках и экскаваторах. Потерпевших размещают в одной из школ, где также развернут оперативный штаб.

Bргорац, служба информации РИА «Новый День»

Bргорац. Другие новости 10.12.20

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