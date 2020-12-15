Визит Лаврова в Сараево обернулся скандалом: официальные представители мусульман и хорватов в БиГ возмущены позицией Москвы

Члены президиума Боснии и Герцеговины от хорватов и мусульман Желько Комшич и Шафик Джаферович выступили с заявлением о несогласии с позицией Москвы. Объясняя свой отказ от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится с визитом в Сараево, боснийские политики подчеркнули, что это послание «для всех наших друзей в Европе и партнеров в деле вступления в НАТО», пишет «Балканист.ру».

Комшич и Джаферович заявили, что протокол визита в Сараево главы МИД России был реализован «с явным перекосом в пользу сербского народа Боснии и Герцеговины (БиГ)». Политикам не понравилось, что в ходе вчерашней встречи Лаврова с представителями сербов – Милорадом Додиком и президентом Республики Сербской Желькой Цвиянович – в зале не было государственной символики БиГ, а рядом с российским флагом был флаг Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины).

Кроме того, представителей второго энтитета БиГ, который стремится в НАТО, возмутила озвученная Лавровым поддержка военного нейтралитета Республики Сербской. Также лидеры хорватов и мусульман высказали категорическое несогласие с позицией России относительно Высокого представителя: Лавров назвал его «анахронизмом, дискредитирующим западных партнеров». «Нам нужен Высокий представитель, он – часть Дейтонского соглашения», – заявил Джаферович.

«То, что Комшич и я решили не приходить на встречу, является посланием для всех наших друзей в Европе и партнеров в деле вступления в НАТО. Мы гордые и ответственные люди», – подчеркнул Джаферович.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

Сараево. Другие новости 15.12.20

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