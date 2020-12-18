Евросоюз разочаровал Северную Македонию

В Скопье выразили разочарование действиями Брюсселя, не сдержавшего обещание об определении переговорных рамок для обсуждения перспективы вступления Северной Македонии в ЕС.

«Мы выполнили свои обязательства, а ЕС не сдержал обещаний, и в настоящий момент мы не получили положительного ответа. Болгария и ЕС повторяют ошибку в отношении Северной Македонии. Историческая ошибка 2019 года – это огромная геостратегическая ошибка ЕС», – говорится в заявлении македонского правительства, передает «Балканист.ру».

В Скопье считают, что в ЕС «обманули ожидания» граждан Северной Македонии, но страна не откажется от евроинтеграции. «Доверие значительной части граждан всех стран Западных Балкан также пошатнулось. Эта ошибка служит стимулом к более серьезному проникновению третьих сторон в самое сердце Европы. Несмотря на то, что ЕС недооценивает значимость наших внутренних реформ и результатов, продемонстрированных в процессе интеграции в ЕС, правительство Северной Македонии остается приверженным тому же стратегическому пути, что и раньше», – отметил кабинет министров Северной Македонии.

Комментируя позицию Софии, которая стала одной из причин срыва евроинтеграции Северной Македонии, в Скопьпе пояснили, что Соглашение о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с Болгарией от 2017 года оценивается как «хорошее» и «нет необходимости в новом договоре или приложении». Также отмечается, что Северная Македония «готова к более активной реализации этого документа».

В Скопье утверждают, что предложили Софии план действий по проектам, которые могут улучшить сотрудничество в области экономики, инфраструктуры, культуры, образования и других сферах.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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