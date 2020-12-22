В НАТО признали медиапоражение на Балканах: «российская пропаганда» побеждает

В НАТО признали высокое медиавлияние России на страны Балканского региона. Главными «пострадавшими» от пропаганды и дезинформации Москвы стали Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия, которая оказалась «эпицентром российского воздействия». Об этом говорится в аналитическом отчете Дэниэла Cантера, опубликованном на официальном сайте Североатлантического Альянса, передает «Балканист.ру».

Аналитик отметил, что российский контент на сербском языке «пользуется популярностью у миллионов читателей, которые распространяют публикации о России». «Россия, набирая популярность на Балканах благодаря общей истории и православной вере, демонизирует НАТО и Соединенные Штаты Америки, разжигает межэтническую напряженность и представляет Европейский Союз как дисфункциональную, расистскую и антисербскую организацию», – говорится в статье.

Сантер также обратил внимание на данные Белградского центра исследований (CRTA) за 2018 и 2019 годы, согласно которым Россия представлена на сербском языке в наиболее позитивном свете. По мнению автора отчета, на практике это означает, что потребитель продукции СМИ первым делом узнает о предполагаемых преимуществах танка «Армата», газопровода «Северный поток-2», о гиперзвуковых ракетах или Су-57, нежели о преимуществах потенциального членства в ЕС и НАТО.

«Хроническое загрязнение информационной среды этим контентом влияет на общественное восприятие. Региональные опросы показывают, что большинство населения Боснии и Герцеговины, Черногории и Сербии по-прежнему выступает за интеграцию в ЕС, однако это не следует воспринимать как должное. В Сербии снижается поддержка Европейского союза, большинство там положительно относится к России и Китаю, а отношение к НАТО становится все более негативным», – говорится в статье.

В НАТО обеспокоены не только фактом медиавлияния, но и тем, что Россия «использует эпидемию коронавируса, чтобы продемонстрировать свое превосходство и демонизировать Запад». Автор отчета отметил, что во время первой волны пандемии российская пропаганда «использовала Сербию и Республику Сербскую для демонстрации эффективной российской помощи, чтобы показать неспособность НАТО помочь своему члену – Черногории, брошенной союзниками в разгар кризиса».

В НАТО полагают, что Россия не сдаст своих позиций в регионе и что Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия, вероятно, в обозримом будущем «останутся благодатной почвой для распространения иностранной дезинформации» ввиду как внешних, так и внутренних факторов.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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