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Понедельник, 18 января 2021, 11:37 мск

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Хорватия закрыла границу

Фото: официальный сайт президента Хорватии

Хорватия в связи с угрозой коронавируса закрывает госграницу до 31 января. Согласно решению Кризисного штаба, въезд в страну разрешен только для оказания помощи жителям трех муниципалитетов, пострадавшим от серии разрушительных землетрясений.

Добровольцам, помогающим в ликвидации последствий природной катастрофы, не требуются ни результаты PCR-теста, ни прохождение карантина. Данное решение согласовано с Штабом гражданской обороны.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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