Хорватия закрыла границу

Хорватия в связи с угрозой коронавируса закрывает госграницу до 31 января. Согласно решению Кризисного штаба, въезд в страну разрешен только для оказания помощи жителям трех муниципалитетов, пострадавшим от серии разрушительных землетрясений.

Добровольцам, помогающим в ликвидации последствий природной катастрофы, не требуются ни результаты PCR-теста, ни прохождение карантина. Данное решение согласовано с Штабом гражданской обороны.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 18.01.21

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